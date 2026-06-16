Marietta Tidei: "In Regione pdl per la la Valutazione di Impatto Generazionale • Terzo Binario News

“Ho presentato una proposta di legge regionale per introdurre nel Lazio la Valutazione di Impatto Generazionale, uno strumento che consenta di misurare concretamente l’effetto delle politiche pubbliche sui giovani e sulle generazioni future”.

Lo dichiara Marietta Tidei, capogruppo di Italia Viva al Consiglio regionale del Lazio.

“Da anni assistiamo a un fenomeno sempre più grave: migliaia di giovani lasciano il nostro Paese, spesso dopo essersi formati qui, perché non trovano opportunità adeguate alle loro aspirazioni, alle loro competenze, ai loro sogni. È una fuga di energie, intelligenze e futuro che l’Italia non può più permettersi. Se vogliamo affrontare seriamente la denatalità, lo spopolamento, la precarietà e la difficoltà di accesso alla casa e al lavoro, dobbiamo cominciare a chiederci quale impatto producono le nostre scelte pubbliche sulle nuove generazioni.

La proposta di legge – spiega Tidei – prevede che la Regione introduca una scheda di Valutazione di Impatto Generazionale per le leggi, i programmi, i piani strategici e gli atti di programmazione economico-finanziaria che incidono in modo rilevante sul futuro dei giovani. L’obiettivo è valutare preventivamente e successivamente gli effetti delle politiche regionali su occupazione giovanile, accesso alla casa, natalità, mobilità, servizi essenziali, sostenibilità ambientale e qualità della vita.

La proposta istituisce inoltre un Comitato tecnico multidisciplinare, senza nuovi oneri per il bilancio regionale, con il compito di supportare la Regione nella definizione di metodologie, indicatori e report periodici. È prevista anche la consultazione dei soggetti rappresentativi degli interessi giovanili, perché le politiche per i giovani non possono essere costruite senza ascoltare i giovani.

Questa iniziativa si inserisce in un percorso già avviato a livello nazionale e portato avanti anche da ANCI, che sta promuovendo la Valutazione di Impatto Generazionale nei Comuni. Credo sia giusto che anche il Lazio si doti di uno strumento moderno, serio e trasparente, capace di orientare le decisioni pubbliche non solo sull’immediato, ma sul medio e lungo periodo.

Non possiamo continuare a parlare di giovani solo nei convegni o nelle campagne elettorali. Dobbiamo mettere il loro futuro dentro ogni scelta: quando approviamo una legge, quando distribuiamo risorse, quando programmiamo investimenti, quando decidiamo su lavoro, casa, trasporti, sanità, ambiente e formazione. La politica deve tornare a essere responsabilità verso chi verrà dopo di noi”, conclude Marietta Tidei.