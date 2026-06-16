M5s Civitavecchia sul Piano Rifiuti regionale: "I cittadini si mobilitino" • Terzo Binario News

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Civitavecchia ha depositato formalmente in Regione le osservazioni al nuovo Piano Rifiuti per difendere il territorio dall’ennesimo assalto ambientale.

Il documento contesta duramente le scelte della Regione, che si basano su dati non aggiornati per giustificare impianti privati enormi e inutili, come i mega-biodigestori, rischiando di trasformare la nostra provincia nella valvola di sfogo per i cronici ritardi nella raccolta differenziata di Roma Capitale.

Civitavecchia ha già pagato un prezzo altissimo. Con il recente rinvio al 2038 dello spegnimento della centrale a carbone di Torrevaldaliga Nord e il peso dell’inquinamento portuale, l’aria e il suolo della nostra costa sono saturi.

Non possiamo tollerare l’arrivo di altri rifiuti o l’ampliamento di discariche come Fosso Crepacuore. Sulla scia di quanto denunciato fermamente anche dalla ASL Roma 4, pretendiamo il rispetto della salute pubblica: la Regione non può pianificare usando medie statistiche generali che nascondono i picchi di tumori e malattie respiratorie della nostra città, ma deve bloccare i progetti che non garantiscono valutazioni sanitarie preventive e indipendenti.

La nostra battaglia ha però bisogno del supporto di tutta la comunità. Esortiamo i cittadini, i comitati e le associazioni di Civitavecchia a far sentire la propria voce presentando a loro volta le osservazioni in Regione entro la scadenza perentoria del 19 giugno 2026. Il Movimento 5 Stelle mette il proprio testo a disposizione di chiunque voglia trarne spunto per respingere insieme un piano che rischia di condannare il futuro della nostra città.

Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle Civitavecchia