Marcucci: "Con gli abusi di potere, Ladispoli muore" • Terzo Binario News

“Dopo averci tagliato – due anni fa – gli spazi dedicati alle mozioni ed interrogazioni, una decisione che credo non abbia precedenti in Italia; l’altra sera, la maggioranza Grando ha rifiutato anche la commissione d’indagine sul CineTeatro, uno strumento previsto da ogni statuto comunale per consentire alle opposizioni di svolgere il proprio ruolo di controllo e vigilanza.

Sarà lo spirito dei tempi, ma questa tendenza a non porre limiti al proprio potere mentre si governa mi preoccupa profondamente. E dovrebbe preoccupare anche i cittadini”.

Così il consigliere Gianfranco Marcucci