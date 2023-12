Manifestazione di piazza a Ladispoli, opposizione e cittadini compatti in piazza Marescotti • Terzo Binario News

Presenti tutti i consiglieri di minoranza, un’ottantina le persone di aree politiche diverse tutte insieme

Un banchetto, idee su Ladispoli e presenze totalmente trasversali.

L’esperimento di portare la politica in piazza è riuscito, con l’iniziativa partita dalla consigliera di minoranza Amelia Mollica Graziano e poi accolta dagli altri colleghi di opposizione sebbene le rappresentanze siano molto eterogenee fra loro.

Sono passati tutti, dai dem Paliotta e Silvia Marongiu, la Ciarlantini e Garau, Paparella e Marcucci, Eugenio Trani, Alessio Pascucci e il nuovo arrivo ossia Ferdinando Cervo, appena fuoriuscito dalla maggioranza.

Chi è rimasto di più, chi meno, tutti però ci sono stati con persone a loro vicine e cittadini non impegnati politicamente che però hanno voluto ascoltare idee anche diverse dalle loro. insomma a parte l’ottantina di persone presenti va sottolineato l’aspetto del tutto trasversale dell’iniziativa e la risposta, altrettanto trasversale.

Questo sulle tre tematiche più sentite al momento ovvero ovvero Capodanno, pista ciclabile e manutenzione delle strade.

In tanti hanno preso la parola puntando tutti l’indice contro il sindaco Grando e l’amministrazione per alcune scelte quanto meno discutibili e per l’utilizzo sbagliato dei fondi pubblici.