Mammografie gratis nella Asl Roma 4 dal 16 gennaio al 31 marzo • Terzo Binario News

Da lunedì 16 gennaio 2023 fino al 31 marzo 2023 per le donne, tra i 50 e i 74 anni, residenti nei comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa, Allumiere, Cerveteri e Ladispoli, è possibile effettuare gratuitamente l’esame mammografico all’interno dell’unità mobile che sarà posizionata nel parcheggio adiacente allo stabile Asl di via Terme di Traiano.

A tutte le donne in fascia screening è stata inviata una lettera di invito con giorno e orario della prenotazione. Qualora l’invito non fosse stato ricevuto è possibile recarsi alla postazione screening allestita, per l’occasione, al piano terra dell’ala posteriore dello stabile aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Anche le donne over 74 che nel corso dei due anni precedenti hanno aderito allo screening possono effettuare la prestazione recandosi direttamente alla postazione di accettazione.

Durante le giornate sarà anche possibile ritirare i kit per lo screening del colon retto.

Una donna su nove si ammala di tumore alla mammella, intercettare anche la minima lesione in fase precoce può salvare la vita. Gioca d’anticipo.

Per conoscere tutte le campagne di screening oncologici attive consulta la pagina Screening oncologici – ASL ROMA 4