“Femminile, Plurale”, ad Allumiere inizia il viaggio per la quinta edizione • Terzo Binario News

Passate le feste e inscatolati gli addobbi, è tempo di tornare alla quotidianità, anche per il team di “Femminile, Plurale”, già all’opera per la quinta edizione del premio.

Il 15 gennaio si chiuderanno le iscrizioni per le autrici, dopodiché inizierà il lavoro dei lettori, che si occuperanno della prima scrematura delle opere. Chiunque avesse voglia di leggere di più e di imparare a ritagliarsi del tempo di qualità, potrebbe iniziare entrando a far parte della giuria dei lettori.

Gli interessati dovranno solo mandare una mail all’indirizzo:premioletterarioallumiere@gmail.com. e riempire il modulo di partecipazione che si trova sul sito http://femminileplurale.altervista.org/?page_id=328, insieme al regolamento.

I giurati verranno poi divisi in gruppo e avranno il compito di leggere tra i sei e gli otto testi – che riceveranno per e mail in formato pdf, con l’obbligo di non divulgarli – per poi inviare una scheda di gradimento sulle opere prese in esame (il modello verrà inviato ai lettori in un secondo momento).

La finale del premio si svolgerà, come di consueto, a luglio, con una madrina d’eccezione. Dopo Dacia Maraini, Nada e Grazia Di Michele, siamo certi che anche per questa edizione le ragazze sapranno stupirci.