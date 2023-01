"Un amore così grande": presentato il libro sul centenario del Civitavecchia Calcio 1920 • Terzo Binario News

Gremita l’aula Pucci di vecchie glorie e tifosi nerazzurri

Calcio, storie ed emozioni: la sintesi della presentazione del libro “Un amore così grande” è questa.

Nel pomeriggio un’aula Pucci gremita di ex giocatori e tifosi nerazzurri per un omaggio doveroso alla squadra di calcio cittadina.

Per la verità, il libro scritto dal giornalista Maurizio Ciccognani e nato da un’idea di Ivano Iacomelli pubblicato dalla Fondazione Cariciv (con Manola Camilletti oggi pomeriggio a far da padrona di casa), doveva uscire due anni fa ovvero per festeggiare il centenario del sodalizio. Il covid però lo ha impedito e allora ecco che l’occasione c’è stata oggi.

Presente la squadra di oggi, i giocatori e gli allenatori di ieri a rimembrare le gesta di un undici che a metà degli anni ’80 era una realtà di C2 ma che anche prima aveva fatto parlare di sé con la vittoria della Coppa Italia Dilettanti allo stadio Olimpico contro il Leffe nel 1958 o le due Coppe Italia regionali del 1994 e l’ultima del febbraio 2022. Nel libro anche le peripezie degli anni difficili, le retrocessioni e le rinascite, l’anonimato e le feste per le promozioni corredate dalle foto dell’epoca.

“Un gesto doveroso verso la città e tutti coloro che amano i colori nerazzurri ha detto l’autore.

Presente il sindaco Ernesto Tedesco, che hanno annunciato come “entro poche settimane inizieranno i lavori per la ristrutturazione dello stadio Fattori”, teatro storico delle imprese del Civitavecchia Calcio.