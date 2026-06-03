Maltempo su Roma, devastazione all' Acquacetosa • Terzo Binario News

Danni gravi sul centro sportivo di preparazione olimpica Giulio Onesti dove il crollo degli alberi ha danneggiato sia gli edifici che il campo da rugby 2
Il maltempo che si è abbattuto sulla Capitale ha causato danni seri, in particolare sugli impianti sportivi situati sulle rive del Tevere.
Devastazione all’Acquacetosa per via del crollo di pini interi e dei rami, alcuni dei quali si sono abbattuti sugli edifici danneggiandoli seriamente.
Problemi anche sui campi, in particolare sul campo da rugby numero 2, con un ramo precipitato sui pali da gioco, abbattendoli.
Problemi simili si sono riscontrati al Sapienza, impianto sportivo universitario sulla riva opposta del fiume, dove alcune strutture leggere come i gazebo sono state rimosse dalle raffiche di vento.