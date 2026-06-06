Borseggiatore all'opera in aeroporto beccato dai Baschi Verdi a Fiumicino • Terzo Binario News

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno tratto in arresto un borseggiatore in flagranza di reato presso l’aeroporto internazionale di Fiumicino.

I “Baschi Verdi” del locale Gruppo, nel corso delle quotidiane attività di controllo all’interno del terminal degli arrivi internazionali, sono tempestivamente intervenuti a seguito delle richieste d’aiuto di una passeggera a cui era appena stato sottratto un trolley di marca.

I militari hanno intercettato e bloccato il fuggitivo mentre tentava di raggiungere la locale stazione ferroviaria per dileguarsi.

Il soggetto, già gravato da specifici precedenti della specie, è stato arrestato per l’ipotesi di reato di furto aggravato e condotto innanzi al Tribunale di Civitavecchia per il giudizio direttissimo.

L’Autorità Giudiziaria, nel condividere gli elementi d’accusa raccolti dalle Fiamme Gialle, ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di accesso e di dimora nel Comune di Fiumicino.

Il bagaglio, contenente beni di significativo valore, è stato interamente recuperato e prontamente restituito alla legittima proprietaria.

L’intervento si colloca nel quadro del costante presidio economico-finanziario e di tutela dei passeggeri che la Guardia di Finanza assicura quotidianamente presso gli scali aeroportuali della Capitale.

Si evidenzia che il provvedimento cautelare è stato emesso nell’ambito delle indagini preliminari e, ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva, l’eventuale responsabilità penale dell’indagato sarà accertata solo all’esito del giudizio.