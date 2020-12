M5s Ladispoli assente anche stasera dal consiglio comunale: "Ecco perché" - Terzo Binario News

Le dichiarazioni del capogruppo Antonio Pizzuti Piccoli prima dell’assise di stasera

“Non ci sono le condizioni di sicurezza per tornare alla Ceraolo”. Questo in sintesi il pensiero di Antonio Pizzuti Piccoli, capogruppo M5s a Ladispoli.

Di seguito il testo della lettera inviata alla presidente dell’assise Maria Antonia Caredda, in cui si entra maggiormente nel dettaglio della decisione. Come annunciato, li altri consiglieri di opposizione invece saranno presenti.

“Per tre volte abbiamo chiesto informazioni per iscritto sullo stato dell’Aula

Consigliare e le misure di sicurezza anticovid adottate; dobbiamo constatare che, ad oggi, non abbiamo avuto risposta alcuna e non ci è stata prodotta nessuna documentazione o rassicurazione ufficiale sullo svolgimento in sicurezza del Consiglio Comunale in presenza.

Riteniamo quindi che non ci siano i presupposti per partecipare al

Consiglio Comunale di questa sera.

Ci rammarichiamo di questo, in quanto è nostra volontà portare a compimento il

nostro mandato di consiglieri, espletando tutte le funzioni e i doveri a cui siamo chiamati.

Doveri, ma anche diritti, di cui oggi siamo privati poiché nessuna risposta viene data alla nostra legittima istanza.

Ci sembra quantomeno bizzarro, inoltre, che la Giunta Comunale, per evitare rischi

di contagio e diffusione potenziale di covid, si riunisca da remoto (in applicazione

dell’articolo 73 del DL 18 del 17 marzo 2020) mentre tali rischi non sussistono per il

Consiglio Comunale.

In attesa che Lei dia delle informazioni puntuali sulle misure messe in opera che

possano garantire i Consigli Comunali in presenza, auguriamo buona serata.

Per il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle

Il Consigliere Capogruppo

Prof. Antonio Pizzuti Piccoli