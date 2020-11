Lungomare sporco a Ladispoli, cittadini furiosi - Terzo Binario News

Cittadini furiosi per la sporcizia su lungomare Regina Elena, a cui sono costretti da tempo senza vedere risolto il problema.

“Purtroppo, nonostante le telefonate e le email, nulla è stato fatto. Tekneko continua a pulire questa area solo con il soffione… e questo serve davvero a poco, purtroppo, se si tratta di rimuovere urina e vomito, e sanificare.

Purtroppo le sollecitazioni verso Tekneko e le relative assicurazioni ricevute telefonicamente fin da agosto sono andate sempre perse nel vuoto”.

La lettera: “Come più volte comunicatoVi spazzare il portico ai civici 12 e 14 di Lungomare Regina Elena non è sufficiente. È invece necessario passare periodicamente per una pulizia e una sanificazione. Come anche al civico 34 di Via del Mare, adiacente.

Purtroppo non è certo per colpa dei residenti che quest’area, come da foto che allego, la notte si trasforma un “buon posto” per bere, e poi spesso per orinare e vomitare.

Oltre al disgusto di dover subire questa situazione, e al puzzo nauseabondo che sopportiamo fin dall’estate nelle giornate più calde, in un periodo come questo noi cittadini ci aspetteremmo maggiore attenzione a queste particolari situazioni, che non possono “sfuggire” per mesi agli occhi di chi passa per pulire, soprattutto se il fatto è stato segnalato, come ho fatto io telefonicamente, almeno 3 volte.

Credo che le foto che allego (purtroppo disgustose) dei fluidi corporei lasciati sui muri e in terra in loco siano esplicative della situazione, che ovviamente ad ogni week end poi peggiora.

Confido quindi in un vs urgente intervento di pulizia e sanificazione sia sotto il portico indicato, che nella zona di Via del Mare adiacente”.

