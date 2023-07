Lunedì ad Allumiere i funerali di David Conti • Terzo Binario News

In un messaggio social, i familiari di David Conti hanno fatto sapere che lunedì pomeriggio ad allumiere si celebreranno i funerali del 46enne precipitato dal davanzale della mansarda della casa della madre (QUI).

Dapprima una camera ardente al Verano, dove è stata effettuata l’autopsia disposta dalla magistratura. Ora la salma è stata restituita alla famiglia.

“Ci vedremo lunedì pomeriggio dopo le 16.30 per le mie esequie al mio paesello” la frase apparsa sul suo profilo social.

Su precisa richiesta non ci saranno fioro ma un’offerta all’Adamo, per questo verrà posizionato un bussolotto in chiesa per chi volesse donare un’offerta.