Lotta alle truffe, a Roma i Carabinieri incontrano gli iscritti dell'Unione Ciechi e Ipovedenti • Terzo Binario News

Prosegue la campagna di sensibilizzazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma per prevenire le “truffe agli anziani”. Lo scorso 28 febbraio i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno incontrato gli iscritti all’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti di Roma.

Nella circostanza i Carabinieri sono stati accolti dal Presidente dell’Associazione Giuliano Frittelli, presso la sede di Roma Via Mentana e hanno incontrato un nutrito numero di persone in presenza e una cinquantina circa di altre sedi territoriali nazionali, collegate in video-conferenza.

I Carabinieri hanno richiamato l’attenzione su fatti di cronaca realmente avvenuti, descrivendo le tecniche “truffaldine” maggiormente utilizzate dai malviventi, fornendo contemporaneamente utili consigli e raccomandazioni per evitare di cadere nelle loro reti.

Non è mancato nel finale lo spazio dedicato alle domande dei partecipanti, che hanno dato luogo ad un importante confronto che ha riscosso molto interesse.