Libri e Calici, tutto esaurito al primo appuntamento del Castello di Santa Severa • Terzo Binario News

Parte con un evento speciale, in programma il 24 maggio, alle ore 17 e già andato sold out, la rassegna “Libri e Calici”, giunta quest’anno alla sua quarta edizione. Il primo appuntamento in calendario prevede la presentazione del libro Sulla riva dei corpi e delle anime di Gabriele Galloni. All’incontro parteciperanno Dario Pisano e Roberto Renna, con letture affidate a Patrizia Loreti.

La fortunata rassegna, felice connubio tra cultura e sapori, torna ad animare l’estate con una serie di incontri dedicati alla letteratura contemporanea, accompagnati da degustazioni dei vini del territorio laziale.

L’iniziativa, realizzata con la collaborazione di Unpli Lazio, unisce il piacere della lettura alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche regionali, creando occasioni di incontro e condivisione tra cultura e tradizioni locali. Gli appuntamenti saranno moderati dalla giornalista Francesca Lazzeri.

Inserita nel cartellone di “Vivi il Castello di Santa Severa 2026”, la rassegna è promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società in house LAZIOcrea, con la direzione artistica di ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio. Anche quest’anno il grande prato ai piedi dell’antico Castello si trasformerà in uno spazio dedicato alla cultura e all’intrattenimento, con eventi rivolti a turisti, famiglie, residenti e visitatori.

Il Castello di Santa Severa, complesso monumentale di proprietà della Regione Lazio, è gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Ministero della Cultura e il Comune di Santa Marinella.