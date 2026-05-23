Allumiere svela i "Riflessi di Storia": in mostra i tesori archeologici emersi dal fotovoltaico • Terzo Binario News

Il progresso tecnologico e la tutela del passato non sono binari paralleli destinati a non incontrarsi mai, ma possono dare vita a sinergie culturali di straordinario valore. Questa è la tesi, tradotta in realtà, della mostra archeologica “Riflessi di Storia – Dall’energia del sole ai tesori della terra”, inaugurata il 23 maggio 2026 alle ore 11:00. L’esposizione apre le sue porte al pubblico nell’Aula Nobile del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica, prestigiosa sede del Museo Archeologico-Naturalistico-Minerario “Adolfo Klitsche de la Grange” di Allumiere (RM).

L’iniziativa nasce da un’importante collaborazione istituzionale che vede uniti la Regione Lazio, il Ministero della Cultura (MiC), il Comune di Allumiere e il Comune di Tarquinia. Il progetto si propone di restituire alla collettività una serie di straordinarie testimonianze storiche rimaste sepolte per secoli.

Il cuore dell’esposizione è rappresentato da un patrimonio archeologico del tutto inedito ed eccezionale. I reperti in mostra non provengono dai classici circuiti di ricerca accademica, ma sono l’esito di mirati interventi di archeologia preventiva. Gli scavi sono stati condotti durante i lavori di realizzazione di un grande impianto fotovoltaico situato in località Pian d’Arcione, nel territorio di Tarquinia.

Il cantiere per la produzione di energia pulita si è trasformato in una eccezionale opportunità di scoperta scientifica. Sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Etruria Meridionale, le attività di scavo sul campo hanno permesso di recuperare manufatti e strutture che gettano nuova luce sulle dinamiche insediative della costa e dell’entroterra laziale.

La scelta di ospitare la mostra ad Allumiere, all’interno del polo museale intitolato ad Adolfo Klitsche de la Grange, risponde a una precisa logica di continuità storica e scientifica. Il Museo Civico di Allumiere è da sempre un punto di riferimento per lo studio del profondo legame tra l’uomo, le risorse del sottosuolo e l’ambiente circostante.

I “riflessi” a cui fa riferimento il titolo giocano sul duplice ruolo della luce: da un lato quella del sole, che oggi alimenta i moderni moduli fotovoltaici in superficie, e dall’altro quella della ricerca, che illumina e ridona dignità ai reperti rimasti per secoli nell’oscurità del terreno, offrendo così un percorso didattico chiaro e accessibile, perfetto per gli specialisti del settore, le scolaresche e i turisti desiderosi di scoprire l’evoluzione storica dell’antico comprensorio tolfetano e cerite.