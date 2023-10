Libri, da "Dettagli" presentazione e firmacopie di "Giovedì gocchi" • Terzo Binario News

Emiliana Catalano è l’autrice di “GIOVEDÌ GNOCCHI” il libro che lei stessa presenterà naturalmente di giovedì, il 19, alle ore 18, alla libreria Dettagli, che ormai spesso ospita nuove firme del sempre più ricco territorio di Civitavecchia e dintorni.

La forza del cibo condiviso capace di abbattere qualsiasi barriera sociale e culturale ma anche emotiva e personale, donando una nuova vita e una nuova prospettiva.

“Giovedì gnocchi” narra della pervicacia e della forza di una famiglia che malgrado subisca perdite strazianti decide di non abbandonarsi alla disperazione ma di rialzarsi sempre e condividere questa particolare “espressione dell’anima” con quanti sono vicini attraverso un semplice ma significante piatto di gnocchi ogni giovedi.

Più che una tradizione un vero e proprio rito della memoria che si succede per decadi, di generazione in generazione, passando dal capofamiglia Mimmo alla piccola nipote Mimi, fino a oltrepassare qualsiasi confine, geografico ed emotivo, in cui vari elementi si fondono nella celebrazione delle emozioni.

Il volume edito da Kubera costa 16 euro e l’autrice sarà a disposizione per il firmacopie nella libreria di via Guglielmotti 2.