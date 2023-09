Libri, al Polo Culturale "Tolfa Gialli&Noir" presenta "Tutte le parti del mondo" di Franco Limardi • Terzo Binario News

Una piacevole ed interessante “fuori programma” per Tolfa Gialli&Noir. Sabato infatti alle 18 il Polo Culturale ospiterà la presentazione di “Tutte le parti del mondo”, ultimo libro, edito da Bertoni, di Franco Limardi, scrittore che vive a Viterbo, e che è decisamente un “amico” della manifestazione letteraria di genere, ormai diventata un appuntamento di prestigio nel panorama italiano e non solo. A moderare l’incontro Gino Saladini.

Ecco come recita il risvolto di copertina. “2002 il mondo è ancora scosso dagli attentati dell’H settembre del 2001 e gli U.S.A. hanno condotto una guerra contro il regime dei Talebani in Afghanistan e successivamente contro l’Iraq guidato dal dittatore Saddam Hussein. La C.I.A. ha intrapreso una operazione segreta a livello internazionale, denominata -Extraordinary renditions-, una serie di rapimenti mirati e clandestini ai danni di persone ritenute vicine o facenti parte di organiz-zazioni terroristiche. al fine di ottenere informazioni utili a evitare nuovi attenta-ti e scardinare le organizzazioni stesse. I rapiti. alcuni catturati in Europa e anche in Italia, sono condotti in altri paesi. molti di essi mediorientali, e interrogati utilizzando la tortura. “Tutte le parti del mondo” racconta una di queste vicende, tra Roma e Algeri, una storia che coinvolge donne e uomini diversi per origini, età. esperienze di vita, ma uniti tra loro da trame di potere. da ideali traditi o da sentimenti d’amore che tentano di resistere alla violenza della Storia”.

“La presentazione del mio nuovo romanzo , “Tutte le parti del mondo” a Tolfa, è per me motivo di grande piacere e di orgoglio – dice Franco Limardi -. Da anni partecipo al Festival Tolfa Gialli e Noir in qualità di giurato e ormai mi considero parte di una splendida famiglia composta da Gino Saladini, Maluè Felici e tutti i generosi amici che lavorano al Festival e per l’Associazione Chirone. Il loro invito a presentare il mio romanzo a Tolfa mi ha veramente lusingato e onorato, considerando come in questi anni il festival abbia visto come ospiti tanti celebri autori italiani”.