Huskina e Jasmine sono due adozioni del cuore, però urgentissime • Terzo Binario News

E’ assolutamente dolcissima! Huskina ha 3 anni e mezzo e pesa circa 20 kg. Era una randagia meticcia, trovata per strada da cucciola con le sorelle fobiche. Sono state volutamente rimesse sul territorio dal comune dopo la sterilizzazione ma lei è stata investita da una auto che non si è fermata; ha dovuto subire svariati interventi. La diagnosi comprendeva pneumotorace, fratture ai femori e ai legamenti. L’osso era molto debole, è stata messa un’altra piastra più il chiodo all’interno, che poi è stato rimosso. Purtroppo non è stata seguita bene e ha avuto diverse infezioni.

Attualmente Huskina sta bene, nel senso che non avverte dolore e in effetti non zoppica praticamente mai. Va naturalmente ricordato che ha subito una frattura del femore che è stata operata e che ha avuto delle complicanze abbastanza importanti, che però attualmente sembrano risolte. Nel tempo potrebbe avere problemi artrosici, ma non in maniera cosi diversa e più grave di un qualsiasi cane anziano che non abbia subito fratture

Huskina è in attesa della sua famiglia. Necessita una bella adozione del cuore, una casa con giardino sarebbe l’ideale. Se non puoi prenderla con te, aiutaci con le spese, per favore… Diventa una Mamma/Papà A Distanza. Chiamaci per avere informazioni su di lei! Si trova a Mantova e si può andare a conoscerla. Chiediamo serietà, no perditempo, solo maggiorenni, adozione tramite questionario e visita preaffido.

Per informazioni, foto e video: ADOTTAMI COL CUORE – ODV; Giulia [3496403337], Veronica [3496325688]. Gli interessati potranno fare richiesta di informazioni tramite whatsapp anticipando una loro presentazione esaustiva (nome, cognome, località, tipo abitazione, composizione nucleo famigliare, altri animali in casa, esperienze pregresse ecc.). Mail: info@adottamicolcuore.com.

ADOZIONE DEL CUORE: JASMINE, PICCOLETTA COMPLETAMENTE CIECA IN CANILE DA OTTO ANNI, ENTRATA CUCCIOLA. QUESTA PICCOLETTA DA SEMPRE IN CANILE E’ CIECA…EPPURE TROVA LA FORZA DI SORRIDERE!

Puglia. Non si può vedere questa piccoletta cieca in canile in mezzo ai latrati assordanti degli altri cani. Pesa solo 12 chili e abbiamo la foto di lei CUCCIOLA DI DUE MESI entrata al canile municipale di Barletta.

Non ha mai avuto una cuccetta morbida, un umano tutto per lei o una corsa su un prato. Qualche mese fa è diventata completamente cieca e non si sa perchè.

Vivendo lei in canile è difficile per i volontari fare indagini veterinarie accurate.

Jasmine ha bisogno di una casetta e di una famiglia che finalmente la ami.

8 anni, 12 chili, esente malattie mediterranee. Jasmine e ‘ dolcissima . Compiamo un gesto d’amore. Un cane cieco non può rimanere chiuso nel box di un canile e questa piccola ci vive da 8 anni. Si affida sterilizzata, vaccinata e chippata in zona Barletta e in tutto il centro nord.

Per info Carmen 3282247456 oppure Giorgia 3489264039 giorgiarozza@enpa.org