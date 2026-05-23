Al Museo di Civitavecchia venerdì s'inaugura la mostra "Il corpo che resta" • Terzo Binario News

Si inaugura la mostra, “Il corpo che resta: la prothesis nell’urna etrusca di Civitavecchia e le risonanze contemporanee”, venerdì 29 maggio 2026 alle ore 17.30 al Museo archeologico nazionale di Civitavecchia.

La mostra, visitabile fino al 29 novembre 2026, presenta una straordinaria urna etrusca in terracotta, realizzata a Cerveteri alla fine del VI secolo a.C., con la raffigurazione della prothesis, ossia l’esposizione del corpo dopo la morte, tema di origine greca arrivato in Etruria.

L’opera, recuperata grazie a un’operazione della Guardia di Finanza e successivamente restaurata e studiata, rappresenta uno dei reperti più significativi del Museo archeologico nazionale di Civitavecchia.

Il dialogo con una selezione di urne contemporanee dell’artista Massimo Luccioli apre una riflessione sulla permanenza dei simboli funerari e sul rapporto tra memoria, materia e rappresentazione del corpo tra antico e contemporaneo.

Il percorso espositivo sarà accompagnato da un video immersivo e da un catalogo divulgativo edito da Antiqua Res.

L’esposizione inaugurerà il terzo piano del Museo archeologico nazionale di Civitavecchia, dove saranno presentati i reperti rinvenuti dai sequestri, già appartenenti al Museo Civico, oggi confluiti nella collezione statale.

Interventi:

Elisabetta Scungio: Direttrice regionale dei Musei nazionali del Lazio;

Lara Anniboletti: Direttrice del Museo archeologico nazionale di Civitavecchia e dell’Area archeologica delle Terme Taurine;

Maria Antonietta Rizzo: Comitato Scientifico della Direzione regionale Musei nazionali Lazio;

Alessandro Mandolesi: Curatore della mostra;

Martina Corgnati: Storica dell’arte dell’Accademia di Brera;

Massimo Luccioli: Artista contemporaneo.

Alla mostra è associato, inoltre, un ciclo di conferenze tematiche dedicate ai contenuti storico-archeologici e al nuovo allestimento del museo, con interventi di studiosi e specialisti. Gli incontri avranno inizio il 5 giugno e proseguiranno fino a luglio 2026.

Al termine dell’incontro seguirà un brindisi inaugurale, accompagnato da un momento conviviale.

L’ingresso è libero e senza obbligo di prenotazione.