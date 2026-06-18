Fl5: lavori sulla linea, altri tre giorni di passione • Terzo Binario News

Per lavori di manutenzione infrastrutturale, dal 19 al 21 giugno la circolazione ferroviaria di alcuni treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) potrà subire variazioni d’orario, limitazioni di percorso, cancellazioni e programmazione con bus.

Sono coinvolti i treni delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma – Cesano/Viterbo, FL5 Roma – Civitavecchia, Roma – Vigna Clara e il servizio Leonardo express.

Sono previsti bus per le linee FL3 Roma – Cesano/Viterbo (21 giugno), FL5 Roma – Civitavecchia (19, 20 e 21 giugno) e per il servizio Leonardo Express (20 e 21 giugno).

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus è ammesso il trasporto gratuito di biciclette pieghevoli, riposte in apposite borse e caricate nel vano bagagli, la cui dimensione massima non superi cm 40x30x15. Non è consentito il trasporto di altre tipologie di bici né di mezzi di micromobilità elettrica (es. monopattino, monowheel e hoverboard).

È consentito il trasporto gratuito di animali di piccola taglia, se custoditi in trasportino, mentre sono sempre ammessi i cani da assistenza. Non sono ammessi cani di media e grossa taglia.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.

I canali di acquisto sono aggiornati.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21. A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.