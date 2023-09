Letture e storie insieme ai nonni alla Biblioteca di Cerveteri • Terzo Binario News

Tante storie insieme ai nonni alla Biblioteca comunale di Cerveteri, con letture a bassa voce per famiglie e bambini.

Lunedì 2 ottobre alle ore 17:00 in occasione della festa dei nonni, le lettrici volontarie Nati per Leggere di Cerveteri vi aspettano per leggervi tante storie insieme ai vostri amati nonni!

Le letture avverranno nel Parco antistante il Palazzo del Granarone e in caso di maltempo si faranno all’interno della Biblioteca.

Età 3-6 anni – info 069943285