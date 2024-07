Le ultime innovazioni di PayPal: cosa c'è di nuovo? • Terzo Binario News

Da oltre 25 anni PayPal è una fortunata realtà in Italia, capace di offrire servizi per il settore dei pagamenti online. Da un lato ha contribuito fortemente all’affermazione dei pagamenti digitali, aiutando lo sviluppo degli e-commerce e del loro utilizzo tra i consumatori italiani. Dall’altro si è occupato di nuove tecnologie e migliorie necessarie per riuscire ad offrire funzionalità pratiche, sicure e rapide.

Il suo pubblico di riferimento infatti non sono più solo i singoli cittadini in veste di privato, ma anche piccole o medie imprese in cerca di un metodo affidabile di controllo e gestione dei pagamenti. Ad oggi infatti fa registrare numeri da capogiro, con oltre 31 miliardi di transazioni all’anno. Ma vediamo come è nato tutto e soprattutto che cosa ci riserverà in futuro.

Storia e evoluzione di PayPal

L’idea di questo progetto è nata nel 1999 ma per vedere PayPal in Europa si è dovuto attendere nel 2007. Fin dagli inizi è stato apprezzato per la velocità con cui un utente può effettuare le sue operazioni, trasferendo denaro o ricevendolo in modo immediato su questo e-wallet online. Oggi è un’azienda di successo, quotata in borsa a Wall Street e in Italia è un istituto di credito che si rivolge a tutti coloro che dispongono di un portafoglio elettronico e non necessariamente di un conto corrente, che infatti PayPal non offre.

Integrazioni e collaborazioni

PayPal può essere descritto come un intermediario, disponibile da app o via web, sfruttando un semplice account digitale gratuito con email e password. Per registrarsi bisogna semplicemente:

Installare l’app di PayPal o accedere dal sito per iscriversi;

Aprire un account con la propria mail/numero di telefono;

Selezionare un metodo di pagamento attivo, che sia un conto o una carta;

Confermare la proprietà del metodo di pagamento seguendo pochi e semplici passaggi.

Come detto, permette di inserire dati anagrafici e una carta (prepagata o di credito/debito) e un conto corrente per velocizzare i pagamenti con un click. Grazie alla sua semplicità e alla grande accessibilità che offre è diventato il mezzo di pagamento preferito per milioni di italiani. Si usa all’interno di milioni di marketplace, casino che supportano PayPal e shop online che offrono la vendita di diversi beni e servizi. Inoltre permette i pagamenti di bollette, e pagoPA, piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione.

Sicurezza e privacy

Le operazioni su PayPal vengono effettuate nel rispetto della protezione dei dati dell’utente sull’acquisto di beni e servizi. Per questo motivo tutte le transazioni sono monitorate in modo da considerare ed evitare potenziali operazioni illecite. PayPal si affida quindi a:

Tutela sugli acquisiti: nel caso in cui non si riceva un articolo o venga inviato un prodotto errato, la società prevede un rimborso e assiste l’utente in modo completo;

Protezione da frodi: le transazioni sono verificate per prevenire le frodi, le email di phishing e possibili furti di identità.

Crittografia dati: ogni operazione è cifrata grazie a innovativi sistemi di crittografia avanzata.

Le ultime novità

Se i clienti business possono avvantaggiarsi di soluzioni di pagamento integrate e flessibili con la PayPal Complete Payment (PPCP), le grandi novità non sono finite qui.

Sono state introdotte nuove funzionalità avanzate come la protezione dei dati di pagamento, il monitoraggio delle spedizioni e la gestione automatica dei pagamenti. La piattaforma supporta anche integrazioni con vari sistemi di e-commerce come Prestashop, TeamSystem e Big Commerce, assicurando un accesso rapido e intuitivo a tutte le soluzioni necessarie.

Inoltre, c’è un’attenzione crescente all’intelligenza artificiale nel settore dell’e-commerce. Negli ultimi tempi, circa il 58% dei consumatori italiani si è dimostrato interessato all’impiego dell’intelligenza artificiale durante gli acquisti online. PayPal sta attivamente sviluppando soluzioni tecnologiche innovative per offrire vantaggi sempre più ampi alla propria clientela.

Conclusione

Ma che cosa ci si deve aspettare nei prossimi anni dal servizio di PayPal? È certo che si andrà verso ulteriori cambiamenti e soprattutto verso l’introduzione di novità che renderanno ancora più inclusive e sicure le proposte di questa società.

Oltre ad essere quindi diventando un punto di riferimento per utenti privati e aziende, grazie alla modalità di Complete Payments, PayPal ha anche introdotto di recente la possibilità di pagare le bollette dell’app sviluppata, completando anche operazioni di Pubblica Amministrazione. PayPal integra nel sistema di pagamento immediato e sicuro, anche pagamenti di PA, come le tasse, il bollo auto, le multe, il ticket sanitario e molto altro ancora. Tutto questo è destinato a migliorarsi fino a introdurre nuove modalità di pagamento per una copertura pressoché completa.