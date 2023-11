Le basse temperature rallentano i cantieri sulla Braccianese Claudia • Terzo Binario News

Comunichiamo che il cantiere aperto presso la SP Braccianese-Claudia ha subito un ulteriore cambio di attività. Infatti, a causa delle basse temperature che si stanno registrando in questi giorni, non è possibile procedere alla stesa del conglomerato bituminoso che necessita, per la messa in posa, di temperature superiore ai 5-10 gradi.

La ditta incaricata del lavoro sta quindi procedendo alla riapertura del cantiere nelle ore diurne, nella fascia oraria 9:00-17:00, evitando l’orario critico della prima mattina, in cui solitamente si registra il picco di traffico.

Lo rende noto la pagina istituzionale del Comune di Manziana