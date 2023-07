Dopo giorni in cui sono fuoriusciti liquami (QUI e QUI), in via Duca degli Abruzzi, finalmente sono apparsi un autospurgo e una ruspa.

Infatti da giorni dal tombino uscivano fuori doro tremendi e in qualche caso pure carta igienica, rendendo difficile la vita agli abitanti e ai negozianti della zona.

Al momento c’è uno scavo in corso, probabilmente a caccia della perdita.