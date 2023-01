Lavori all'ufficio postale Ladispoli 1 • Terzo Binario News

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Ladispoli 1, in Via Regina Margherita, è stato inserito in un piano di manutenzione straordinaria che prevede una serie di interventi strutturali finalizzati al miglioramento dei livelli di accoglienza e di sicurezza degli ambienti lavorativi.

Tra le opere è prevista l’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione che ottimizzerà il microclima interno negli ambienti aperti al pubblico e negli spazi utilizzati esclusivamente dal personale.

Anche il rinnovo dell’impianto di illuminazione, attraverso la sostituzione delle attuali lampade a fluorescenza con nuove luci led a basso consumo, è un intervento in linea con il miglioramento del confort ma anche con le politiche aziendali finalizzate alla sostenibilità e all’attuazione di azioni finalizzate alla tutela ambientale e al risparmio energetico.