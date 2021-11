Lavori alla foce del Fiora, Corniglia: "Materiale da rimuovere" - Terzo Binario News

“La foto scattata ieri pomeriggio dal marciapiede di Strada della Marina a Montalto mostra dei cumuli di terra depositati su un piazzale adiacente l’area dove dovrà sorgere l’idrovora prevista dal progetto di arginatura del fiume Fiora della Regione Lazio.

Per rispondere alle numerose domande dei cittadini è stata inoltrata un’apposita interrogazione all’amministrazione comunale, questa la risposta: “Ringraziando per la segnalazione si fa presente che già è stato effettuato sopralluogo congiunto con i vigli urbani, dietro altra segnalazione, rilevando che il terreno in oggetto è solo temporaneamente posizionato nell’ambito di cantiere in attesa di essere portato a discarica, come confermato dal Responsabile di Cantiere. Quindi non resta che attendere la rimozione del materiale”.

Corniglia Francesco consigliere comunale Montalto di Castro