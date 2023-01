L'Atletico Santa Marinella si riprende la vetta di Seconda Categoria • Terzo Binario News

Battuto il Vasanello al Fronti 4-1, i nerazzurri approfittano del pari fra Oriolo e Sutri; orgoglioso mister Michesi

Grande affermazione per i nerazzurri che con questa vittoria conquistano la vetta in solitaria.

“Chiudiamo il primo tempo sul 2-0 – dicono dalla società – con i gol di Federico Mele in mischia e di Ivan Vaitovich su colpo di testa.

Nella ripresa gli ospiti accorciano le distanze su calcio di rigore prima della doppietta di Riccardo Barbazza che chiude il match”.

Le dichiarazioni di mister Diego Michesi: “Bella gara quella contro il Vasanello, dove abbiamo avuto qualcosa in più sui pian del gioco e del temperamento. I periodo era particolare dopo un mese di sosta e qualche assenza ma chi ha giocato di meno ha dato dimostrazione di meritare spazio come Sestili. Siamo stati propositivi, creando diverse palle gol. La rete iniziale è arrivata da uno schema provato in allenamento e questo mi rende felice. L’impegno è massimo e dobbiamo arrivare in fondo con questo stesso spirito di gruppo”.

In classifica i santamarinellesi si sono ripresi il primo posto con 23 punti, alla luce del pari per 1-1 nello scontro diretto fra Oriolo e Sutri. L’undici cimino è un punto sotto, quello oriolese è sotto di due lunghezze.