L’arbitro Ancora di Ladispoli dirigerà la prima sulla panchina del Catania di Mister Zeoli • Terzo Binario News

Sarà Andrea Ancora di Roma 1 a dirigere la gara Cerignola – Catania, valida per il campionato di serie C . All’arbitro di Ladispoli gli è stata una delle gare più importanti della domenica, vista la situazione in cui versa il Catania, sulla cui panchina al momento c’è il civitavecchiese Zeoli, ex allenatore di Cerveteri e Ladispoli.

Dopo la gara di coppa Italia tra Turris – Juve Stabia, ad Ancora gli viene assegnata una gara di cartello.