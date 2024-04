"L'aeroporto di Fiumicino è centrale nella crescita del sistema Italia" • Terzo Binario News

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si è recato al Terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino, difronte all’Uomo Vitruviano, scelto come logo e simbolo della Giornata Nazionale del Made in Italy. Ha incontrato il Presidente e l’Ad di Aeroporti di Roma, Vincenzo Nunziata e Marco Troncone.

“L’aeroporto di Fiumicino – ha detto il ministro – è assolutamente centrale nella crescita del sistema Italia anche in vista di una grande opportunità che bisogna cogliere al meglio, l’anno del Giubileo, in cui sono previsti almeno 40 milioni di pellegrini che sono anche una grande opportunità per far conoscere di più e meglio la Capitale ed il nostro territorio. Ci auguriamo – ha continuato il ministro – che questi pellegrini possano tornare per apprezzare gli altri aspetti della nostra Italia: dobbiamo attrezzare al meglio la Capitale, affinché questa sia una vera e grande opportunità, ed i servizi aeroportuali, quelli pubblici e ricettivi debbono essere in condizione di vincere questa sfida”.

Accanto alla scultura in legno e ferro realizzata nel 1967 dal Maestro Mario Ceroli, Urso ha sottolineato come l’ Uomo vitruviano “ricorda a noi stessi, con questa visione antropocentrica, ovvero l’Uomo al centro di ogni cosa, che occorre affrontare la più grande sfida dell’umanità, che è Intelligenza artificiale, laddove la tecnologia creata dall’uomo potrebbe, addirittura, soppiantare l’uomo”.

“Per questo la scelta dell’ Uomo Vitruviano a simboleggiare la Giornata Nazionale del Made in Italy, che sarà celebrata ogni anno il 15 aprile, è anche un modo per indirizzare verso il futuro l’impresa ed il lavoro italiani; ed ancora, ispirare le nuove generazioni a quelli che sono i mestieri tradizionali ed anche innovativi del Made in Italy con quel saper fare, con quell’arte creativa che contraddistingue ogni prodotto italiano”, ha concluso.