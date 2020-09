Ladispoli, Italia in Comune: "Autorizzare subito il riutilizzo del refettorio" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Italia in Comune Ladispoli, invita l’amministrazione comunale ad autorizzare immediatamente il riutilizzo come refettorio,i locali convertiti già un anno fa’ da refettorio a teatro, oltretutto già allora aveva suscitato perplessità e non logica nel togliere alla scuola, una struttura nata e pagata come refettorio scolastico.

Oltretutto struttura non idonea per essere chiamata teatro, ma quest’anno viste le difficoltà di spazi, che il COVID ha amplificato, ci sembrava così scontato che il Sindaco rivedesse questa sua posizione di diniego, invece si ostina ad avere una posizione che sembra sempre più pregiudiziale e non da persona delle istituzioni, dialogante con un’altra istituzione (la scuola) mettendo al primo posto la scuola con i suoi bambini.

Riteniamo irresponsabile, questo comportamento, che per il momento porterà ad un risultato vergognoso quello di far mangiare i bambini nelle aule, senza nessuna necessità reale, infatti vorremmo chiedere e pubblicare il cartellone delle rappresentazioni teatrali che si terranno nei locali che lui definisce teatro.

Caro Sindaco queste si chiamano priorità, e chi amministra è una delle prime cose che dovrebbe sapere individuare,



Italia in Comune Ladispoli

Sezione Maurizio Biasetti