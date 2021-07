La V Edizione dell’ International Street Food 2021 da giovedì a Civitavecchia - Terzo Binario News

Dopo circa un anno e mezzo, è tornata all’insegna dell’eccellenza, nelle maggiori piazze italiane la V Edizione dell’ International Street Food 2021, il circuito più importante nazionale del cibo di strada.

Sarà la città di Civitavecchia ad accogliere la IX tappa di questa manifestazione, da giovedì 22 a domenica 25 luglio 2021, giov. dalle ore 18, il ven. sab. e la dom. dalle ore 12), sul Lungomare in Via Garibaldi. Si tratta del primo evento del calendario estivo del Civitavecchia Summer Village ed ha il patrocinio del Comune di Civitavecchia.

Il pubblico ha accolto con molto entusiasmo questa manifestazione. Sono arrivati in molti, per gustare le prelibatezze cucinate dai protagonisti di questo Festival, gli chef su strada, che difendono con caparbietà e orgoglio i loro street food, all’insegna di tutti i cibi migliori di strada, dagli gli arrosticini, alle bombette pugliesi, all’ ampredotto toscano, al coppo di pesce, alle prelibatezze dell’ hamburgheria gourmet, alla puccia pontina, al messicano, alla paella, non mancheranno la pizza ed i birrifici italiani.

Tanti ristoranti itineranti, chef qualificati pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina.

Eccellenza, originalità, tradizione e pulizia sono le parole d’ordine per ogni tappa di questo festival.

Un appuntamento culinario di grande originalità per le cucine internazionali presenti, non tralasciando mai l’attenzione alle realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia.

“Siamo felici di essere tornati al nostro lavoro, senza nessuna polemica era ora che si riaprisse ad una attività commerciale come la cucina ed il cibo di strada, che fa parte della nostra cultura. L’entusiasmo della gente che è accorsa numerosa ci ha riempito il cuore di gioia” afferma Alfredo Orofino, organizzatore dell’International Street Food, soprannominato il re dello street food e presidente dell’A.I.R.S. Associazione Italiana Ristoratori di Strada.

Sono state e saranno naturalmente utilizzate tutte le misure anti-covid, in ogni tappa. Dopo Civitavecchia il mese si concluderà con la tappe di Corigliano Rossano (Cosenza) dal 29 luglio al 1 agosto e di Marina di Massa (Massa Carrara) dal 30 luglio al 2 agosto. Molte altre tappe, nei mesi successivi, vedranno questa manifestazione in tutta Italia.

Nona tappa della V Edizione dell’International Street Food

A CIVITAVECCHIA

LUNGOMARE -VIA GARIBALDI 22-23-24-25 LUGLIO 2021

ORARI: giovedì dalle ore 18,00, il venerdì, sabato e la domenica dalle ore 12,00