La Tidei: "Bene il Calamatta di Civitavecchia nella Fondazione Its, nascerà un corso sull'energia" - Terzo Binario News

“Grande soddisfazione per la decisione della Regione Lazio di inserire il progetto presentato dall’Istituto Ipsia Calamatta di Civitavecchia, in collaborazione con Enel, ed altri soggetti soci e partner esperti in formazione e politiche attive del lavoro (Università della Tuscia, Make4work, archibit generation) tra i progetti idonei per la costituzione delle Fondazioni Its.

A Civitavecchia, dunque, nascerà presto un Its sui temi energetici, focalizzato sui processi e gli impianti a elevata efficienza energia e risparmio energetico: un’occasione di formazione importante su un tema cruciale che servirà a formare nuove professionalità nell’ambito energetico.

Il via libera della Regione attesta la validità del progetto, la professionalità e la serietà della squadra che ci ha lavorato. Complimenti alla Dirigente Giovanna Corvaia che ha guidato il team e bene il coinvolgimento di Enel in questo progetto. Da tanto sostengo che è tempo di inaugurare una nuova stagione di rapporti tra la città e l’operatore elettrico. Questo può essere un buon punto di partenza per mettere a terra tutte quelle azioni che possono dare alla città occasioni di sviluppo e di crescita. Sono convinta che la nascita di un Its dedicato a un tema così strategico, come è quello dell’energia, possa costituire un’occasione importante per aprire un grande dibattito sul tema che coinvolga imprese e cittadini”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).