La modella di Tolfa Anna Maria Travagliati ingaggiata da Biarritz - Terzo Binario News

La modella tolfetana Anna Maria Travagliati al lavoro per Biarritz. Non si tratta di un trasloco nella cittadina basco-francese sul golfo di Biscaglia di un servizio fotografico per la quale è stata testimonial. Infatti il marchio per il quale ha prestato il volto si chiama proprio “Biarritz Cashmere 1961”.

In questo periodo si stanno mostrando le collezioni autunno-inverno e la Travagliati è stata scelta durante una selezione per gli abiti in vendita nella seconda metà del 2022. «Ho fatto un casting a Roma – afferma Anna Maria Travagliati – e mi ha scelta uno dei quattro soci titolari. Sono entusiasta di essere stata scelta per la campagna pubblicitaria di Biarritz Cashmere 1961».

Per la Travagliati i casting non sono certo una novità: 37anni per la bella tolfetana, di cui venti passati fra set fotografici, passerelle, televisione e riviste. Come modella professionista vanta anche le partecipazioni ai programmi Rai su viaggi e natura come alle Falde del Kilimangiaro al fianco di Licia Coló; è stata la modella di Geo & Geo di Sveva Sagramola nello spazio dell’estetica e poi i lavori fotografici e campagne pubblicitarie da modella per ‘Raio de sol gioielli’, ‘Femmena Purfum’, le creme ‘Luxonskin’, ‘Via Roma 34 gioielli’. Nel suo curriculum ci sono anche i fotoromanzi: il più famoso è certamente Grand Hotel oltre a ‘Nous deux’. «Unica differenza rispetto al solito, il tipo di abbigliamento per cui ho posato con cui in passato prima non era mai capitato di lavorare» sottolinea.

A truccare Anna Maria Travagliati per quest’ultimo lavoro è stata Sabrina Carulli, make-up artist della Rai nota soprattutto come truccatrice del programma Ballando con le stelle. «Questo shooting, con i suoi capi caldi e accattivanti – conclude – mi ha ricordato Bolzano e i suoi mercatini vivaci».