A Tolfa arrivano Tiozzo e Galluzzo - Terzo Binario News

Il Tolfa ingaggia Emanuele Tiozzo. Il centrocampista di Torre in Pietra ieri sera si è allenato con il gruppo allenato da Daniele Fracassa chiudendo l’accordo che gli permetterà di essere disponibile già domenica per la supersfida con l’Antica Aurelio. Con lui ingaggiato anche l’under Federico Galluzzo.

«Lo stesso Tiozzo ha spinto per venire – spiega il presidente biancorosso Alessio Vannicola – dopo aver sentito parlar bene del Tolfa ed è entusiasta della scelta. Lui era in forza all’Aranova in Eccellenza e a noi serviva un mediano perché in mezzo al campo eravamo corti di numeri».

Qualche problema in effetti Fracassa ce lo ha avuto, sebbene sia stato capace di nasconderlo con maestria. Gaudenzi ha patito problemi a una spalla, Savarino è stato afflitto dalle placche in gola per settimane, capitan Mecucci spesso è sacrificato sebbene fosse acciaccato. Ecco perché di fronte alla possibilità di inserire un rinforzo la società della Pacifica si è mossa.

«Anche in funzione del secondo posto occupato alla fine del girone di andata. Siamo in condizione di potercela giocare per il primo (i biancorossi sono appena un punto dietro la capolista e domenica, per la prima di ritorno, c’è lo scontro diretto, ndc). Sicuramente è stata determinante la amicizia che lega Tiozzo con diversi elementi della rosa tolfetana come i fratelli Trincia e lo stesso Savarino ed è pronto e allenato per scendere in campo.

Non so se il mister lo vuole inserire dall’inizio ma domenica per la sfida all’Aurelio può essere utile. In prospettiva farà comodo anche in funzione del terzo turno di Coppa Lazio del 2 marzo allo Scoponi quando affronteremo il Fregene. È un altro obiettivo che il Tolfa vuole centrare» la conclusione di Alessio Vannicola. E al fotofinish è arrivato anche l’under Federico Galluzzo dal Passoscuro.

In casa Santa Marinella invece – che domenica, terminate le gare di recupero, ospita il Passoscuro allo stadio Fronti – si sta facendo il punto sul quinto posto e sul prosieguo della stagione mentre si festeggia il gol della stella ex Benevento Fabrizio Melara, valso l’1-1 nel confronto con il Pescia Romana: «Sono tornato a casa dopo 16 anni – racconta l’ex professionista – e ci tenevo a segnare davanti al mio pubblico.

Certo dopo aver steccato contro il Canale servivano tre punti. Sebbene il Santa Marinella debba essere più cattivo e attento, non abbiamo giocato male. La classifica? Ora non la guardo, davanti a noi corrono. Bisogna pensare a un assetto stabile da trovare presto».