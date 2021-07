La maggioranza di Civitavecchia condanna l'attacco alla Morbidelli - Terzo Binario News

“Condanniamo con fermezza il reiterato attacco nei confronti della consigliera Roberta Morbidelli, alla quale esprimiamo incondizionata solidarietà.

Si tratta di interventi che nulla hanno di politico, visto che investono chiaramente la sfera famigliare e privata di una persona con sani valori e una condotta sempre specchiata.

Condurre le proprie battaglie con comportamenti che rasentano il bullismo non è più accettabile. Non è più accettabile una politica costruita su offese verbali e discriminatorie, illazioni sulla stampa, ricostruzioni false e tendenziose. A titolo di esempio nei giorni scorsi, in consiglio comunale, si è reso necessario di nuovo stigmatizzare pubblicamente comportamenti simili messi in atto nei confronti di due assessori.

Questa non è politica e non può esserlo considerata. La misura è colma. A prescindere dalle inevitabili azioni conseguenti, ci auguriamo che da parte di tutte le forze politiche giunga una presa di distanza dalla prassi di chi tende a colpire personalmente interlocutori politici o istituzionali, chiunque essi siano, nella convinzione di poter trarre un qualche profitto da tale condotta.