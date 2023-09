La libreria "circolare" targata Retake Centocelle • Terzo Binario News

Nella mattinata di sabato 16 settembre il gruppo Retake Roma Centocelle ha installato una libreria circolare per lo scambio dei libri al ‘Mercato Insieme’ di Viale della Primavera. La cittadinanza ha partecipato con entusiasmo. Tra chi si è avvicinato per chiederle incuriosito informazioni, e chi è venuto a portare e prendere libri già all’inaugurazione, l’iniziativa sembra essere stata accolta con piacere.

“Crediamo che nella capacità di vendere noi stessi nelle storie degli altri e di riconoscere gli altri nelle nostre storie è ciò che rende la letteratura un’arte potente e trasformativa”-affermano gli admin del gruppo RetakeRoma Centocelle -” ringraziamo le istruzioni del V municipio che erano presenti per aver accolto il nostro invito a partecipare a questa mattinata di condivisione. Un grazie particolare a Antonio Rosato, direttore del ‘Mercato Insieme’ di Centocelle,che ha accolto con entusiasmo e sostenuto la nostra proposta per l’istallazione di questa libreria in un punto di così grande importanza per il nostro quartiere”.