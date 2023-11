La Lega Navale Civitavecchia chiude un anno proficuo celebrando in mare la Giornata contro la violenza sulle donne • Terzo Binario News

La sezione ospita i windsurfer preolimpionici. Tutti gli atleti il 25 in acqua coi fiocchi rossi. E si lavora già al 2024, cominciando dal bando per il punto ristoro

di Cristiana Vallarino

Quello che sta per concludersi è stato un anno davvero impegnativo e proficuo per la sezione civitavecchiese della Lega Navale Italiana: sono state tante le manifestazioni sportive legate alla vela ospitate nella sede di lungomare Thaon de Revel.

Non sono però mancati appuntamenti di tutt’altro genere, come tornei di dama, serate danzanti o rappresentazioni teatrali con scene addirittura in acqua, in collaborazione con la Blue in the face, e incontri con la storica Roberta Galletta o presentazioni di libri. Senza dimenticare le iniziative dedicate alla scuola per insegnare ai più giovani ad amare il mare e promuovere vela e surf. Purtroppo il 2023 per la Lni Civitavecchia sarà anche ricordato come quello della scomparsa dell’amato ex presidente Marco Corti, omaggiato dalla sezione con una affollatissima uscita in mare.

Naturalmente sono stati anche molti gli atleti grandi e piccoli formatisi alla Lni cittadina che si sono distinti in gare e campionati in tutt’Italia e nel mondo, raccogliendo premi e riconoscimenti. Ricordiamo solo gli ultimi in ordine di tempo: l’olimpionico Daniele Benedetti, windsurfer con le Fiamme Gialle, sulla terza piazza del podio in Giappone al PwaWorld Tour, e il giovanissimo Davide Mecucci, neocampione italiano windsurf classe Techno 293, che, domenica 18 novembre ad Ostia, è stato premiato dalla Fiv con una borsa di studio per meriti sportivi (foto sotto, alla sua sinistra il papà Angelo).

Ma l’anno non è ancora finito e alla Lega l’attività non si ferma. In questi giorni infatti lo specchio acqueo davanti al lungomare cittadino si colora di vele di windsurf: sono quelle degli atleti della nazionale preolimpica, allenati dal tecnico federale Adriano Stella, anche lui “figlio” della Lni Civitavecchia. Ai surfisti italiani si sono aggiunti anche quelli inglesi e greci.

Tutti gli atleti il 25 novembre parteciperanno alla Giornata contro la violenza alle donne e gli equipaggi usciranno in mare con un fiocco rosso e la sede della Lni in vari punti si colorerà di rosso grazie a dei palloncini.

Ovviamente il direttivo della Lni, guidato dal presidente Dario Iacoponi, guarda già al futuro, per confezionare un calendario molti altri eventi interessanti. Intanto è stato preparato il bando per la nuova gestione del punto bar/ristoro interno alla sede. L’invito pubblico per la partecipazione si trova presso la sede o sul sito della Lni: https://www.lnicivitavecchia.it/. Scadrà il 30 novembre.