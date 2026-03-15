La corsa del Tolfa si ferma per la sconfitta (1-0) di Pianoscarano • Terzo Binario News

Forse la corsa al terzo posto del Tolfa è compromessa per via della sconfitta per 1-0 di Pianoscarano subita dai biancorossi nella decima giornata di ritorno del girone A di Promozione.

I collinari sono stati impegnati sulla terra dell’Oliviero Bruni di Viterbo.

A decidere l’incontro è stata la rete di Simone Pesci al 24’ del primo tempo che consentito agli uomini del ex tecnico tolfetano Fabrizio Ercolani di incamerare i tre punti. Nella ripresa i biancorossi hanno cercato il pareggio ma invano.

Nel post partita, le parole del tecnico Emiliano Cafarelli: «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile su un campo che non permette di giocare e dove i valori tecnici si azzerano completamente. In queste situazioni bisogna metterci qualcosa in più. Avevamo iniziato abbastanza bene, poi abbiamo subito gol su una situazione strana, come spesso succede in partite simili». L’allenatore tolfetano ha poi sottolineato le difficoltà incontrate nel tentativo di pareggiare: «Dopo il vantaggio, hanno adottato la tattica di scendere con dieci giocatori dietro la linea della palla. Abbiamo provato anche qualche modifica tattica ma lo spunto per pareggiare non è arrivato. Dispiace perché l’1-1 era fattibile. Tuttavia, il Pianoscarano in casa non perde perché su quel terreno non si riesce a giocare al calcio. Per quanto riguarda noi, dobbiamo riprenderci dal punto di vista mentale e contrarci sul prossimo appuntamento», la conclusione di Cafarelli. Domenica prossima allo Scoponi arriva l’Atletico Capranica, che attualmente si trova sulla siglia fra la salvezza diretta e gli spareggi-salvezza.