“La Congrega Segreta”, Luigi De Pascalis affascina il pubblico di Allumiere • Terzo Binario News

L’evento, organizzato dalla Fidapa Tolfa, ha visto protagonista il celebre scrittore

Un altro colpo andato a segno quello della presidente della Fidapa di Tolfa, Giuseppina Esposito, che, ancora una volta, è riuscita a portare ad Allumiere l’eccellenza della cultura italiana. Ieri pomeriggio, l’Aula Nobile del Palazzo Camerale ha infatti ospitato Luigi De Pascalis, scrittore di fama internazionale e vincitore di numerosi premi letterari tra cui (due volte) il “Premio Italia” e il “Premio Acqui” per il migliore romanzo storico. Ed è stato proprio uno dei suoi romanzi storici, “La Congrega Segreta”, il protagonista indiscusso dell’evento, moderato dal Dottor Maurizio Antonio De Pascalis, che il sindaco Luigi Landi ha voluto ringraziare pubblicamente per la sua intensa attività di “promoter del territorio”.

Nel suo discorso di apertura, il sindaco ha anche sottolineato come iniziative di questo tipo siano importanti per irrobustire il tessuto formativo comunitario. Dello stesso avviso l’assessora alla cultura di Tolfa, Tomasa Pala, che alla fine dell’incontro ha donato all’autore alcuni libri di storia e cultura locale.

Il libro, edito da “Newton Comton”, parla di una avvincente avventura ambientata nell’Italia del Cinquecento, che vede come protagonisti il giovane monaco Giustino, arrivato a San Martino di Saltara per vegliare le ultime ore del vescovo Negusanti, e il monaco, Guiduccio da Narni, detto fra’ Quodvultdeus.

Insieme all’autore, hanno accompagnato il pubblico in questo straordinario viaggio nel tempo i docenti Tiziana Franceschini e Dante Simonetto, introducendo il libro con un taglio particolare, volto a mettere in risalto il felice innesto tra la meticolosa ricostruzione storica e la sbrigliata trama del romanzo, che, come ha sottolineato la Franceschini, “convivono in maniera armonica e senza forzature in un libro che si adatta ad ogni target, in quanto si presta a diverse chiavi di lettura”.

Soddisfatta dell’esito dell’evento, a cui ha preso parte anche l’Onorevole Alessandro Battilocchio, la Professoressa Esposito, che ha ringraziato gli intervenuti per la presenza e, soprattutto, il Dottor Maurizio De Pascalis “per il costante sostegno alle attività di valorizzazione e promozione del territorio”