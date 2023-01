Allumiere, salice a rischio caduta in via Aldo Moro • Terzo Binario News

La denuncia viene da una residente, che ha denunciato più volte il problema ma senza ricevere risposte esaustive

“Nel verde pubblico in via Aldo Moro c’è un Salice che si piega sempre di più e che addirittura scricchiola”. Per questo la signora si è sentita in dovere di segnalare il problema alle autorità competenti.

Quella del salice è una questione annosa, che tuttavia non trova risposta.

“Lo scorso settembre – spiega la signora – ho inviato una ulteriore nota al Comune indirizzata al Sindaco e al responsabile dell’ufficio tecnico I settore, ma ad oggi attendo ancora una risposta. Dal momento che sono preoccupata, a mie spese, nonostante si tratti di un terreno comunale, ho richiesto una perizia ad un agronomo, il quale ha confermato le mie paure, affermando che l’albero è da abbattere ed è pericolosissimo. Ho inviato la relazione al Comune, ho fatto addirittura scrivere dal mio avvocato per sollecitare l’intervento ma, attualmente, non ho ancora ricevuto risposta. So che lo scorso quattro gennaio è stato anche fatto un sommario e veloce sopralluogo, ma il problema continua ad essere lì, davanti ai nostri occhi. Francamente non capisco il perché di questo assurdo atteggiamento che non tutela affatto i cittadini”.