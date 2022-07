La Casa di Enzo, un nuovo centro per disabili a Isola Sacra • Terzo Binario News

Ad annunciarlo è il Vicesindaco di Fiumicino Ezio Di Genesio Pagliuca

“Siamo ad Isola Sacra, in via Coni Zugna, per il sopralluogo dei lavori per la costruzione del nuovo centro diurno per disabili “La casa di Enzo”, destinato ad essere anche sede del “Dopo di noi”. Sarà una struttura dedicata ad assistere i disabili impossibilitati ad essere seguiti dalla famiglia. Contestualmente, permetterà agli stessi genitori di vivere una vita meno angosciata dalle incertezze future su chi si prenderà cura dei propri figli. Tutto questo grazie all’impegno e al supporto dell’associazione Insieme con i Disabili Onlus, al presidente Mauro Stasio e ai tanti volontari che hanno contribuito a realizzare una struttura che non ha eguali nel territorio”.

A renderlo noto è Ezio Di Genesio Pagliuca, Vicesindaco del Comune di Ladispoli