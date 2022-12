La bombola della stufa si incendia: evacuata via Nuova ad Allumiere • Terzo Binario News

Intervento dei pompieri che l’hanno spenta e messa in sicurezza, i Carabinieri hanno curato l’evacuazione

Bombola di una stufa in fiamme. L’incidente si è verificato poco fa in un’abitazione di via Nuova 48 ad Allumiere.

Sono stati chiamati i Vigili del Fuoco di Civitavecchia che hanno messo in sicurezza la bombola, limitando i danni a qualche mobile bruciacchiato.

Nel frattempo, per ragioni di sicurezza, sono state evacuate dai Carabinieri alcune abitazioni vicine per ragioni di sicurezza.

Giusto il tempo necessario ai pompieri per evitare ogni pericolo.

Sul posto anche il 118.