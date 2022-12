Colpito con un bicchiere in un locale di viale Italia a Ladispoli: intervento dei Carabinieri • Terzo Binario News

Sul posto i militari, sangue sul marciapiede

Notte movimentata su viale Italia a causa di un colpo di bicchiere inferto a un uomo nei pressi di un locale del civico 126.

Per cause sconosciute, l’avventore di un locale è finito all’Aurelia Hospital per un colpo inferto sulla testa tramite un bicchiere.

Sono stati chiamati i Carabinieri e il 118.

I militari invece si sono occupati della ricostruzione dei fatti, identificando i protagonisti della vicenda.

Secondo alcuni testimoni, l’uomo ferito poi è andato nei locali vicini per cercare di tamponare la ferita ma non c’è riuscito pertanto si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Già ieri sera si sono susseguite le voci sui fatti, poi stamani alla riapertura delle serrande la scoperta del sangue rimasto sui marciapiede.