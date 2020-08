Italia in Comune Ladispoli: "Dopo il caso servizi sociali, Grando deve dimettersi" - Terzo Binario News

“Abbiamo avuto conferma di quanto Italia in comune Ladispoli ha provato a raccontare pochi giorni fa, quando l’attuale maggioranza del Sindaco Grando, in Consiglio comunale è riuscita a non andare a casa mantenendo il numero legale solo grazie alla presenza in aula di alcuni consiglieri dell’opposizione.

Il tema discusso èra quello dei servizi sociali, e dopo appena qualche giorno, nella commissione convocata sorge lo stesso problema, non manca solo il numero legale, ma addirittura è quasi deserta.

Nelle discussioni che comunque avrebbero dovuto portare a dare risposte efficaci ad un tema fondamentale come questo, accade l’impensabile, Consiglieri Comunali che con arroganza senza eguali attaccano violentemente genitori di ragazzi disabili, Assessori che trovandosi totalmente disorientati scoppiano in lacrime.

Pensiamo davvero che questa esperienza amministrativa sia stata un fallimento totale e questi ultimi fatti ne sono là oggettiva conseguenza, la dimostrazione lampante.

È ora che Grando prenda atto della totale in affidabilità ed incapacità del proprio operato e si dimetta, pensi al bene della nostra comunità, non agli interessi personali”.

ITALIA IN COMUNE LADISPOLI

SEZIONE MAURIZIO BIASETTI