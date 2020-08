"Lanci di bottiglie sui clienti": la denuncia dal pub di Ladispoli - Terzo Binario News

Una denuncia circostanziata quella dei proprietari di un locale di via del Mare a Ladispoli, dove da tempo è in corso un conflitto fra gli abitanti della via e l’esercizio. Solo che stavolta l’episodio è stato denunciato.

“Qualche notte fa – raccontano dall’attività – è stato tirato su un tavolo del pub Four X una boccetta piena d’acqua. Per fortuna non ha colpito in testa nessuno. Il cliente che era seduto si è giustamente alterato e abbiamo dovuto calmarlo.

Gli inquilini che abitano di sopra evidentemente hanno ricominciato con i loro lanci dal balcone. Abbiamo già allertato i Carabinieri. Ci siamo stancati di questa gente. Sono anni che quasi quotidianamente lanciano di tutto sui nostri clienti”.