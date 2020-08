Isole ecologiche itineranti, il 1 settembre a Focene anziché all'Isola Sacra - Terzo Binario News

C’è stata una variazione nel calendario delle giornate ecologiche itineranti organizzate dall’Assessorato all’Ambiente in collaborazione con Ati su tutto il territorio. L’1 settembre lo scarrabile è programmato infatti nella località di Focene (Viale di Focene fronte scuola) anziché ad Isola Sacra.

Sarà possibile accedere alle isole ecologiche dalle ore 10 alle ore 16 e conferire i seguenti rifiuti: RAEE – Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche, ingombranti (mobili – poltrone – divani), pneumatici, olii vegetali esausti, sfalci e potature, calcinacci max 5/6 sacchetti, batterie accumulatori di autovetture. Non saranno ammessi allo scarico mezzi da lavoro (furgoni, camion, ecc.) che trasportino quantità di rifiuti superiori a quelli trasportabili con un mezzo privato (autovettura). Il calendario completo e corretto delle isole ecologiche itineranti è consultabile sul sito www.fiumicinodifferenzia.it

“Con l’occasione – dichiara la Presidente della Commissione Ambiente Paola Magionesi – ricordiamo che il piano estate di Comune e Ati prevede la possibilità di conferire le frazioni di umido e secco residuo tutte le domeniche e nei giorni festivi dalle ore 18 alle 24 anche presso le tre postazioni di raccolta a Fregene, in via Cesenatico di fronte al Centro di Raccolta, a Focene, in via Coccia di Morto all’angolo con via dei Polpi e a Passoscuro, in via Florinas di fronte al Centro di Raccolta”.