Investimenti online: quali opportunità oggi con il CFD trading? • Terzo Binario News

I numeri degli investimenti online continuano a salire. In Italia l’esercito dei trader è arrivato a contare più di otto milioni di unità, ma il fenomeno è in forte ascesa in tutto il mondo, se si considera che nel corso dell’anno sono stati sfiorati i nove miliardi di dollari di investimenti tramite le piattaforme di negoziazione di CFD. I motivi di questo grande successo sono tanti e neanche gli eventi che in questo periodo stanno portando grande incertezza sui mercati sono riusciti a rallentare la crescita del trading.

C’è chi pensa che il recente boom degli investimenti online sia dovuto essenzialmente alle restrizioni imposte dai governi per limitare la diffusione della pandemia da coronavirus. Sicuramente la quarantena ha avuto un ruolo, ma più come acceleratore che come motivo scatenante. Le vere cause del fenomeno si possono individuare nello sviluppo di piattaforme sempre più intuitive, nella diffusione delle app per il trading da smartphone, nei progressi nel campo dell’educazione finanziaria e nelle caratteristiche dei contratti per differenza.

Come funziona il trading con i contratti per differenza

Oggi è davvero facile accedere ai mercati finanziari: bastano pochi minuti ed una manciata di euro per aprire un conto di trading. Eppure quello degli investimenti online è un mondo complesso e per poterci restare a lungo ottenendo dei risultati sono necessari una buona preparazione, un costante aggiornamento e tanto impegno. Tra le prime cose che un aspirante trader deve imparare ci sono anche le caratteristiche degli strumenti finanziari derivati attraverso i quali può investire sui vari asset: parliamo, ovviamente, dei contratti per differenza (per saperne di più: la spiegazione semplice di CFD a cura di Piattaformetrading.online).

È fondamentale avere ben chiaro di che cosa si tratta. I CFD sono dei particolari contratti che vengono stipulati da due soggetti ovvero il trader ed il broker. Le parti si impegnano a scambiare del denaro in base alla variazione del prezzo segnata dall’asset sottostante nel periodo di tempo che intercorre tra l’apertura della posizione e la sua chiusura. Il trading con i CFD piace sempre di più rispetto agli investimenti di tipo tradizionale, e per varie ragioni.

I vantaggi degli investimenti online con i CFD

Nella finanza tradizionale, l’investitore può ottenere un profitto solo se l’asset su cui ha puntato guadagna valore; se la quotazione dell’asset scende, al contrario, l’investitore andrà incontro ad una perdita. Nel trading con i CFD invece c’è la possibilità di ottenere un profitto sia nel caso di un aumento che nel caso di un calo della quotazione dell’attività sottostante. C’è infatti la possibilità di vendere allo scoperto: in base alle sue previsioni, il trader può assumere una posizione long se crede che il prezzo dell’asset sia destinato a crescere, oppure una posizione short se crede che il prezzo stia per diminuire.

In altre parole, andare long significa acquistare un asset perché si crede che guadagnerà valore, mentre andare short vuol dire vendere allo scoperto un asset che secondo le proprie previsioni subirà un deprezzamento. Oltre a questa doppia possibilità, il trading con i CFD è molto apprezzato anche perché consente di sfruttare la leva finanziaria, che se viene usata nel modo corretto permette di moltiplicare i profitti. Si tratta però di un’arma a doppio taglio che va maneggiata con cura, perché se le cose vanno male può moltiplicare anche le perdite.

I CFD permettono quindi di speculare su tutte le oscillazioni di prezzo: per questo motivo vengono utilizzati tantissimo per mettere in atto strategie di breve o brevissimo periodo. È opportuno ricordare che i contratti per differenza non hanno una scadenza, quindi si possono utilizzare anche per operazioni di medio e lungo termine. Per fare CFD trading bisogna seguire un preciso percorso: prima si studia, poi si sceglie una piattaforma regolamentata, si fa pratica con il conto demo, si scelgono gli asset ed i mercati su cui investire ed infine, dopo aver fatto analisi tecnica e fondamentale, si possono aprire le posizioni.