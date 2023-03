Into the Blue a Montalto venerdì 31 marzo al teatro Padovani: giornata legata alla pesca • Terzo Binario News

Presso il Teatro Lea Padovani, venerdì 31 marzo dalle ore 11:00, è prevista un’altra giornata di “Into the Blue”: un bis di eventi formativi e dettagliati sul tema della pesca e dell’ambiente.

Sul palco andrà in scena la Compagnia Tetraedro per rivivere i momenti del fantastico reading teatrale e musicale e con organizzazioni legate al settore pesca, chiamato “Di Mare e di Pesca”.

Da quando il grande blu dei Tirreni ha avuto la Maremma come compagna terrestre, le sue ricchezze sono cresciute a dismisura e i suoi abitatori profondi si sono moltiplicati copiosamente.

Per secoli i montaltesi hanno osservato il baluginare del mare solo da lontano affidando alla fantasia e ai racconti dei marinai addetti al trasporto del grano le meraviglie che si celavano nei suoi abissi. Lo spettacolo, con degli appuntamenti nei punti più significativi della narrazione, mette in risalto, attraverso la voce, i suoni e le varie composizioni dei corpi nello spazio in relazione fra di loro, la suggestione e l’importanza dei luoghi e degli eventi storici che hanno segnato il paesaggio.

Infine ci sarà lo show cooking su ricette tipiche del territorio del Flag, rivolto a ristoratori, albergatori e appassionati. Grazie al mezzo fornito dalla degustazione dei prodotti del pescato, si potrà aprire un dibattito sulla situazione locale attuale del mondo della pesca facendo emergere peculiarità locali, fattori di rischio e condivisione di buone pratiche.

Il Comune di Montalto di Castro, grazie al fondo europeo FEAMP, è riuscito a finanziare il progetto in strettissima collaborazione con l’SSL FLAG Litorale Lazio Nord, Regione Lazio e Mipaaft. La parte organizzativa è stata affidata alla società Benessere Italia S.r.l.

L’evento (ingresso libero) è aperto a tutta la cittadinanza.