International Tour Film Festival, la XII edizione si presenta a Palermo • Terzo Binario News

Giovedì 8 Giugno, dalle ore 16 alle ore 19 presso l’Orto Botanico di Catania, in via Antonino Longo 19, APIDGE e ITALIA NOSTRA vi danno appuntamento per presentare la XII edizione dell’ INTERNATIONAL TOUR FILM FESTIVAL la cui sezione dedicata a Studenti e Costituzione sarà incentrata sulla conoscenza e l’applicazione dell’Articolo 9 della Costituzione Italiana.

A 75 anni dalla sua approvazione, il documento su cui si fonda la nostra Repubblica, nel 2022, ha subìto un’importante azione di restyling.

In un contesto particolarmente suggestivo sotto il profilo ambientale, verrà approfondito il senso di queste modifiche, con l’obiettivo di sviluppare e far crescere nei giovani studenti, attraverso l’uso dell’audiovisivo, la consapevolezza dell’importanza della partecipazione attiva, della tutela, della conservazione e della valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente.

Un impegno che va a vantaggio anche delle generazioni future su cui inevitabilmente ricadono gli errori di oggi. Una missione che deve coinvolgere anche il mondo della comunicazione e dei media.

Per l’occasione verrà consegnato il prestigioso ITFF Sicily Award a personalità che nel tempo hanno dimostrato attenzione nel promuovere iniziative a favore della cultura all’ambiente.

L’ITFF è patrocinato da: Mic, Regione Lazio, Roma Lazio Film Commission, Comune di Civitavecchia, Enel, Italia Nostra, Apidge, Luca Papa coach, Multisala Royal e Sala Buonarroti Civitavecchia.