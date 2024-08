Incidente sulla Trionfale: scontro auto-camion Ama, morta 44enne • Terzo Binario News

In gravissime condizioni il passeggero presente nell’auto

Incidente mortale in via Trionfale 10104, all’altezza San Filippo Neri. A perdere la vita una donna di 44 anni: la vittima era a bordo di un’auto, una Mini che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un camion dell’Ama, Iveco Magirus. L’episodio è avvenuto intorno alle 5,40 di oggi, 19 agosto. All’interno dell’automobile si trovava anche il passeggero, un uomo (sono in corso accertamenti per risalire alle sue generalità), trasportato in gravissime condizioni al Policlinico Agostino Gemelli.

Sul posto i Vigili del fuoco con la squadra 8/A (i caschi rossi sono stati impegnati a estrarre dall’abitacolo sia la donna deceduta che il ferito grave) e la Polizia locale del Gruppo XV Cassia. Gli agenti, ora, dovranno effettuare le verifiche del caso, per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale. Il conducente del mezzo Ama, un 47enne, è stato trasportato in ospedale per accertamenti sul proprio stato alcolemico e tossicologico. Presenti le pattuglie dei caschi bianchi del XIV Gruppo Monte Mario in supporto per la viabilità.

Momentaneamente è stato chiuso il tratto tra via di Casal del Marmo e via Giuseppe Baretti, in entrambe le direzioni.

c.b.